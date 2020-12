mtv miaw reprodução do instagram

Publicado 22/12/2020 20:25

Luan Santana revelou qual papel gostaria de interpretar no remake de “Pantanal”, previsto para estrear em 2021! Em entrevista ao Gshow, o cantor disse que ainda não recebeu um convite para atuar na trama, mas que adoraria viver o personagem Trindade, papel de Almir Sater na versão original.

“O convite não chegou, mas se vier: é sim. Gosto muito de atuar. Seria uma honra estar nessa novela que foi um sucesso e que traz um nome que é tão importante para o nosso país. Como sul mato-grossense e empenhado no projeto do Pantanal, eu seria muito grato em fazer parte do elenco”, declarou ele na entrevista.



Luan, na sequência, falou sobre viver Trindade na trama: “Tem tudo a ver com a minha essência. Interpretar um violeiro, no “Pantanal”, seria uma bênção. Ou o Jove“, disse o cantor, referindo-se ao papel do protagonista Joventino, vivido por Marcos Winter.



“Pantanal” foi ao ar em 1990 na TV Manchete e a emissora está de olho em Luan Santana desde outubro. Na época, o colunista Fernando Oliveira afirmou que o maior desafio da Globo estava sendo conciliar a agenda apertada do artista com os meses de gravação da novela.

Além dele, Lucas Lucco também estava sendo cotado. Essa não seria a primeira vez que os dois se arriscam na televisão. Lucas Lucco viveu o atrapalhado Uodson de “Malhação”, em 2016, e Luan também fez uma participação em “I Love Paraisópolis”, de 2015.



Vale dizer também, que o remake de “Pantanal” surge num momento delicado da região, que sofre com queimadas e desmatamentos acentuados. Engajado na causa, Luan Santana está muito disposto a usar viabilidade para ajudar o caso.