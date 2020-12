Felipe Neto Reprodução DA Internet

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 08:39 | Atualizado 23/12/2020 10:01

Rio - O influeciador Felipe Neto, de 32 anos, bateu um novo recorde com seu canal no YouTube. Ele fez uma live, na última sexta-feira, em que aparecia jogando Minecraft e contabilizou 600 mil pessoas assistindo simultaneamente. Um novo recorde para uma live de entretenimento no Brasil.

fotogaleria

Publicidade

Com sua live, Felipe Neto alcançou o ibope de emissoras de TV aberta. Caso estivesse sendo exibida na televisão, a live do influenciador teria ocupado o quinto lugar no Kantar Ibope. Felipe teria somado 3.2 pontos, considerando que cada ponto é o equivalente a 240 mil domicílios. O influenciador teria ficado à frente da RedeTV, por exemplo.