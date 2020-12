Atores mirins falam sobre como vão passar o Natal Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 09:48

Rio - O Natal sempre será uma época do ano muito especial, rodeada de magia e propícia a intensidade de sentimentos. Este ano, devido à pandemia que assola o mundo, a data será vivida de forma diferente por todos. Veja como os famosos mirins vão passar a Noite Feliz.



Ryancarlos de Oliveira, de 14 anos, da série Bugados: "Graças a Deus, o meu plano de Natal deu certo. Vou poder passar com a minha família, terei uns dias de folga nas gravações, e por conta da pandemia não vamos conseguir passar o Réveillon na praia, ver a queima de fogos como fizemos nos últimos anos. Mas, poder voltar para Cuiabá e ter minha família é tudo de bom!".

Publicidade

Isabella Casarine, de 13 anos, da série Bugados: "Bom, eu sempre gostei muito de aglomerações e esse ano eu gostaria de passar o Natal e Réveillon na praia, com muitas pessoas e toda a minha família, mas infelizmente os planos mudaram e teremos que passar cada um na sua casa, com pouquíssimas pessoas. Mas, aguardo a vacina para que no próximo ano, tudo volte ou tente voltar ao normal."

Vinícius Marinho, de 15 anos, o Robô Tyron 667: "Praticamente todos os planos de Natal e Ano Novo mudaram por conta da pandemia. Aquele encontro em casa com a família, cheio de abraços e beijos não vai ocorrer esse ano, tanto no Natal quanto no Ano Novo. Mas de qualquer forma, esses dias não serão esquecidos e serão dias muito especiais de qualquer forma".

Publicidade

Isabelle Aragão, de 12 anos: "Os planos de minha família foram todos mudados. Infelizmente nesse natal e ano novo iremos passar longe da família, apenas com minha mãe e minha madrinha."



Giovanna, de Egawa, de 11 anos: “Tudo muito mudado e diferente! Não vou mais viajar com a minha família. Mas, mesmo que seja em casa, esse ano sei que será tão especial como todos os outros. Terei minha família, meu pai, minha mãe e irmã ao meu lado"



Para os atores da nova megaprodução Bíblica da Record, também, não será muito diferente. Bia Brumatti, atriz paulistana de 12 anos, a Reduana, na trama acredita que o Natal "com certeza vai ser muito diferente. Vamos ter que continuar com o distanciamento, mesmo em família. E, muito álcool em gel, claro! Mas, vou passar com meus familiares. É a família que representa o Natal”.



Matheus Dantas, de 9 anos, o Hazô, também mudou planos. “Sim, todos nossos planos mudaram. Sempre estava acostumado a ter toda nossa família. Mas, esse ano, o importante é entender que não podemos. Sem esquecer que o importante é comemorar o nascimento do Senhor Jesus! Vai passar! “.



João Guilherme Fonseca, de 12 anos, o Harã na trama, vai passar o Natal na pousada do avô. “Meus planos para o Natal mudaram, sim. Porque geralmente, eu e minha família passamos nosso Natal na casa de alguém com muita gente, amigos, familiares, etc. E, agora, provavelmente eu vou passar o Natal e Ano Novo na pousada do meu avô."