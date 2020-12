Show de Beyoncé no Coachella Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/12/2020

A pandemia do Covid-19 afetou muito a economia global, fazendo com que pessoas percam seus empregos e fiquem sem fonte de renda. Em casos extremos, tem gente até sendo despejado de suas casas por não conseguirem pagar. Quem ficou solidarizada por essa causa foi Beyoncé, que doou cerca de R$2,5 milhões (US$ 500,000) para ajudar essas pessoas em situação tão delicada.

A doação foi feita via BeyGOOD, instituição filantrópica criada pela cantora."Nesta temporada de férias, enquanto muitos estão estressados com o que farão a seguir em relação às suas moradias, temos o orgulho de compartilhar algumas BOAS notícias. Beyoncé está dando subsídios de US$ 5 mil para indivíduos e famílias que enfrentam execuções hipotecárias ou despejos", afirmou a equipe Beygood em um comunicado à imprensa.



Eles não param por aí. A instituição ajuda no fornecimento de mantimentos básicos, como comida e água, além de testes de Covid-19. Eles também estão ajudando pequenos negócios, principalmente para a comunidade de pessoas pretas. "Quando enfrentamos a pandemia causada pela Covid-19, a BeyGOOD criou um plano para fazer a diferença. Ajudamos organizações em todo o país que forneciam às pessoas necessidades coisas básicas como comida, água, suprimentos domésticos e testes da Covid. Também fornecemos Em seguida, lançamos nosso fundo Beygood Small Business Impact (junto com a NAACP, a Associação Nacional para o Avanço de Pessoas de Cor) e, até o momento, mais de 250 pequenas empresas receberam subsídios de US$ 10 mil", explica.



Para quem ficou interessado e mora nos Estados Unidos, as inscrições para receber a ajuda começam no dia 7 de janeiro. Os candidatos aprovados serão notificados no final do mesmo mês.