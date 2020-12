Maiara e Fernando Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 14:16

Parece que maior namoro vai e vem do mundo sertanejo vive dias de trégua e paz. É que o cantor Fernando Zor comemorou na manhã desta terça-feira os dois anos desde o início de seu romance com Maiara, durante os bastidores de um show em São Paulo.

O sertanejo detalhou que os dois não chegaram a se envolver de fato no dia do evento, mas que o "clima" surgiu no dia da apresentação, em 2018, quando começaram a se conhecer. "Olha, pra você ver, hoje está fazendo dois anos que a gente começou a se conhecer assim, né. Foi em um show que a gente fez dois anos atrás no Villa Country, em São Paulo, e a gente fez o show com ela", lembrou Fernando em entrevista ao "Encontro", apresentado por Patrícia Poeta, na Globo.

Publicidade

fotogaleria

Ao lado do parceiro Sorocaba, Fernando confessou ainda que já pensa no próximo passo do relacionamento dos dois: o casamento. "Tem muita gente torcendo por esse casamento. Vai dar certo, se deus quiser. Eu tô muito feliz com ela, a gente está muito feliz agora, a gente está num momento muito bacana. Eu acho que a cada dia que passa a gente amadurece mais, a gente consegue estar mais junto, eu acho que as coisas tão caminhando pra isso, vai dar certo sim, em breve", afirmou.

Publicidade

Fernando e Maiara tem um relacionamento conhecido pelas idas e vindas. Eles assumiram que reataram o namoro no último final de semana, depois de quase dois meses separados. O casal rompeu pela primeira vez em julho de 2019, retomando o relacionamento após uma semana. Desde o início da relação, eles já terminaram e reataram algumas vezes. Parece que agora vai!