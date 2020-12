Jojo Todynho Instagram

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 17:14 | Atualizado 23/12/2020 17:15

Jojo Todynho recebeu alguns mimos eróticos nesta quarta-feira, e acabou se assustando com a potência de um deles. "Esse aqui é o ápice da felicidade", disparou a funkeira, no Instagram, ao aparecer em um vídeo com o vibrador em uma das mão. A brincadeira surgiu após a campeã de "A Fazenda 12" viralizar no reality show da Record, pedindo um brinquedinho para "aliviar a tensão do confinamento".

Milionária e fora da competição, os presentinhos surpreenderam a carioca. Ao ligar o aparelho, Jojo Todynho se assustou com a potência: "Eita, que isso?". Além do vibrador, a funkeira ganhou algumas calcinhas e produtos comestíveis, para a alegria da ex-peoa que agradeceu os recebidos de Natal.