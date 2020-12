Bruno Gagliasso Reprodução do Instagram

Publicado 25/12/2020

Os famosos continuam celebrando o Natal de 2020. Após a tradicional noite de festa, alguns dos artistas continuaram aproveitando o almoço do dia 25 de dezembro em família. Nesta sexta-feira (25), não faltaram registros e fotos compartilhados no Instagram.

Foi o caso de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que posaram com os filhos Zyan, Bless e Títi para a foto, mostrando a decoração. A casa e a árvore foram tematizadas com bichinhos de pelúcia, como leão, girafa, elefante, cobra e zebra.



Marília Mendonça encantou os fãs ao posar coladinha com o filho, Léo, do namoro com Murilo Huff. Na imagem, os dois aparecem usando gorros de papai Noel e a cantora ainda brincou sobre a quantidade de presentes que o menino vai ganhar nos próximos anos.



E por falar em Marília Mendonça... Murilo Huff ganhou um presente inusitado da namorada. No Instagram, o cantor mostrou que foi presenteado pela Rainha da Sofrência com um short estampado com o rosto da sertaneja. "Namorem... é ótimo", postou ele, em tom de brincadeira.



Alok e Romana Novais celebraram o Natal de uma forma mais do que especial: com a pequena Raika em casa. A menina, que nasceu prematura no início de dezembro, foi liberada da UTI e do hospital e o casal pôde celebrar a festa com ela e o primogênito, Ravi.



Momento especial! A jornalista Daiana Garbin publicou em sua rede social um clique fofo em família. Casada com o apresentador Tiago Leifert, ela mostrou pela primeira vez o rostinho de Lua, de quase 2 meses, e compartilhou sua felicidade com a maternidade com seus seguidores.