Por O Dia

Publicado 25/12/2020 16:58 | Atualizado 25/12/2020 17:03

Caio Castro gastou R$ 350 mil para customizar sua Ferrari, avaliada em R$ 1,5 milhão, neste Natal. Apaixonado por carros, o ator já exibiu sua máquina, no clássico vermelho Corsa, nas redes sociais, e, vira e mexe, aparece desfilando o modelo pelas ruas de São Paulo. Para dar uma repaginada, Caio contratou uma equipe para mudar o visual do automóvel.



Especialista na customização de supercarros, Fernando Mutant conheceu Caio por meio de uma amiga em comum que mora na Califórnia, dos Estados Unidos, e o papo sobre automóveis, claro, surgiu. "Ele queria saber um pouco mais do meu trabalho e já começamos a ver possibilidades que existiam para customizar a Ferrari. Ele gostou de todas e eu fiquei até assustado", contou Fernando ao "Auto Esporte". “Era um projeto caro, demorado e a gente estava no meio da pandemia”, completa.



O orçamento final do projeto custou R$ 350 mil, revela. “Assim que ele aprovou, fiquei 14 dias no México de quarentena para poder entrar nos Estados Unidos. Fiz contato com as marcas, visitei as fábricas que iam produzir as peças e fechei os negócios”, conta.



