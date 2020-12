Brad Pitt e Angelina Jolie Reprodução da internet

Por O Dia

Brad Pitt e Angelia Jolie estão brigando na Justiça pela custódia dos filhos do ex-casal. Apesar das notícias de que o ator teria visto ao menos trêsm, dos seis filhos, na noite de Natal, nesta quinta-feira, a relação dos artistas continua conturbada, segundo uma fonte do site "Page Six".



"A cada feriado, a cada aniversário, alguém sempre vaza a mesma coisa sobre Brad e seus supostos planos de ver as crianças, como a festa da pizza no aniversário de Shiloh – e parece que nunca houve verdade nisso", afirmou a fonte. Pitt e Jolie anunciaram a separação em setembro de 2016. Depois de uma dura luta pela custódia de seus seis filhos, eles estavam "finalmente caminhando para alguma solução".

No entanto, ainda segundo a fonte, Jolie entrou com pedido de demissão do juiz no processo judicial e todo o processo foi interrompido e tudo o que havia sido mantido em sigilo tornou-se público. "Este continua sendo um momento muito difícil para a família", concluiu.