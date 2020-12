Marcelo Adnet e família Reprodução do Instgaram

Por MH

Publicado 25/12/2020 22:06 | Atualizado 25/12/2020 22:10

O ator e humorista Marcelo Adnet aproveitou a noite de Natal para compartilhar uma série de fotos nas redes sociais ao lado da filha, Alice, do casamento com Patrícia Cardoso. Na legenda, ele se derreteu pela pequena. "Família unida, amor em tempos de caos. Pequena Alice crescendo e aprendendo. Saúde pessoal! Observação: eu mesmo venho cortando meu cabelo há 10 meses, portanto faz parte".

Alice nasceu no início do mês, no dia 6 de dezembro. Nos registros, o casal mostrou detalhes da decoração do quarto da pequena. Adnet e Patrícia estão juntos desde junho de 2017. Este foi o primeiro relacionamento público do humorista após o término do casamento com Dani Calabresa.