Publicado 26/12/2020 11:29 | Atualizado 26/12/2020 12:17

Quem nunca fez uma retrospectiva da própria vida com a chegada de fim de ano, que atire a primeira pedra. Refletindo sobre os últimos doze meses, Mayra Cardi compartilhou um balanço do seu 2020 com os seus seguidores e afirmou que "tomou mais chifre que a cabeça pode aguentar". A influenciadora colocou um ponto final no casamento com Arthur Aguiar, acusado por ela de traição e de comportamento abusivo.

"Esse ano entreguei muito mais do que tinha para dar. Tive mais decepções que pude imaginar. Tomei mais chifre do que a cabeça pode carregar. Tomei mais no c* do que um c* só dá conta de tomar. Ainda assim nós só temos o que precisamos. Agradeço muito pelos aprendizados de 2020. Beijos e até ano que vem, pessoal", escreveu, em tom de festividades de fim de ano.

A coach ainda agradeceu pelo "amor e carinho" dos fãs afirmando que eles a acolheram. Mayra Cardi se separou de Arthur Aguiar em maio deste ano. Após o fim do relacionamento, a influenciadora fez um vídeo de desabafo alegando comportamento abusivo do ex-marido e expondo diversas traições do ator. Apesar das acusações, a coach, que é a mãe de Sophia, filha com o ator, terminou o ano elogiando o pai da criança.

"Hoje eu não tenho que reclamar do pai da minha filha, porque hoje ele é muito presente. Mas obviamente a gente não está mais juntos. Quando a gente estava na mesma casa vivendo a mesma vida, eu não estava. Eu estava na verdade sozinha e vivendo outra vida. Eu não tinha uma pessoa presente. Mas hoje, depois da nossa separação, ele mudou, é outra pessoa, é um pai excepcional, tenho muito orgulho do pai que ele se transformou", afirmou.

Flagra

Vale lembrar que Mayra foi duramente criticada nas redes sociais, ao ser flagrada com Arthur Aguiar na porta de um restaurante na capital paulista na noite desta quarta-feira (23). O clique foi publicado pelo perfil Subcelebrities, no Instagram, e teria sido feito por uma seguidora da página que garantiu ser o ex-casal, que separou em maio depois de Mayra ter exposto algumas traições do ator e cantor.