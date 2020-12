Silvio Santos Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 12:48 | Atualizado 26/12/2020 12:48

Patrícia Abravanel estourou o fofurômetro do Instagram ao compartilhar, nesta sábado, um momento de pura alegria entre o pai, Silvio Santos, e a sua filha do meio, Jane, de 2 anos. Em vídeo, a apresentadora registrou a garotinha indo em direção ao avô famoso para dar um abraço.



fotogaleria

Publicidade

Feliz da vida, o dono do SBT abraçou a pequena e deu beijos carinhosos, comovendo o fãs na web. "Por mais momentos assim! Feliz Natal", disse Patrícia na legenda de um dos cliques. Com os cabelos grisalhos, Silvio Santos passou a Noite Feliz reunido com a família em sua mansão em São Paulo.