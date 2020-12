Lívia Andrade Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 17:29 | Atualizado 26/12/2020 17:32

Lívia Andrade, mais uma vez, impactou seus seguidores do Instagram ao compartilhar fotos em que aparece a bordo de um biquíni verde, com amarrações diferenciadas. Fazendo carão e de óculos escuros, a atriz e apresentadora comemorou os últimos dias do ano na praia.

"Sabadou", postou Lívia ao publicar as imagens. "Muito gata", elogiou uma seguidora. "É uma miragem. Te amo", postou outra. "Que chuva de beleza", escreveu uma terceira. Lívia foi diagnosticada com covisd-19 no fim de novembro, mas já está recuperada da doença.