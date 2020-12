Grazi Massafera AgNewa

Publicado 26/12/2020 17:50

Sai, rabanada! A atriz Grazi Massafera decidiu retomar a rotina de exercícios físicos logo após o Natal. Neste sábado, a loira foi clicada saindo da academia, usando máscara de proteção, logo após finalizar seu treino. De shortinho, ela ainda caminhou pelas ruas de São Conrado, na zona sul do Rio, conferindo o celular. Vale lembrar que Grazi passou a Noite Feliz com a família e ao lado do namorado, o ator Caio Castro.

