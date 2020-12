Geisy Arruda Reprodução do Instagram

Geisy Arruda não perde uma oportunidade de provocar seus seguidores do Instagram. É que a influenciadora digital esbanjou sensualidade ao publicar diversas fotos vestida de Mamãe Noel, mas nada convencional. Com um figurino ousadíssimo, ela desejou Feliz Natal, com o bumbum de fora, nesta sábado.

Em uma das imagens, Geisy aparece na cozinha, usando uma lingerie ousada e empinando o popozão. Na mesa, uma porção de rabanada. "Eu se tivesse um 'Alecrim Dourado' atazanava ele com minha Rabanada. Eu amo uma piada de duplo sentido", escreveu na legenda.