Marilia Mendonça, Giulia Be e Anitta estão entre as artistas mais ouvidas de 2020 Reprodução

Por iG

Publicado 27/12/2020 14:23

São Paulo - Chegando ao final de dezembro, o Spotify fez um balanço de quais artistas foram as mais ouvidas do último mês de 2020. Anitta, que recentemente lançou 'Modo Turbo', feat. com Pabllo Vittar e Luísa Sonza, ficou com o primeiro lugar. Marília Mendonça apareceu logo em seguida, com o segundo lugar.

Dona de vários hits e polêmicas durante 2020, Sonza ficou com o terceiro lugar. Com 'Rainha da Favela', lançada em novembro deste ano, Ludmilla conquistou o quarto lugar. Giulia Be, que recentemente apareceu no clipe de 'Inesquecível', com Luan Santana, ficou com o quinto lugar.

E a lista de sete maiores cantoras de dezembro foi fechada com chave de ouro, com Iza e Ivete Sangalo no sexto e sétimo lugares, respectivamente. Relembre os lançamentos mais recentes de cada uma dessas artistas que brilharam no mês:

Anitta, com 16.918.507 ouvintes mensais

Marília Mendonça, com 8.343.068 ouvintes mensais

Luísa Sonza, com 8.222.947 ouvintes mensais

Ludmilla, com 7.540.426 ouvintes mensais

Giulia Be, com 5.727.212 ouvintes mensais

IZA, com 4.311.954 ouvintes mensais

Ivete Sangalo, com 4.289.235 ouvintes mensais