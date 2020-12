Dennis DJ faz balanço de 2020: 'Ano difícil, muitas incertezas'

Rio - Dennis DJ posou para um ensaio fotográfico ao lado de sua mulher, Bárbara; das filhas, Lara e Tilia; filho caçula, Dennis, de 1 ano e 9 meses. Apesar da pandemia e do isolamento social, Dennis trabalhou bastante este ano. No entanto, o produtor também conseguiu passar mais tempo com a família.

"Esse ano foi difícil. Muitas perdas, incertezas, sem shows, ficar longe de fazer o que mais amo tem sido complicado. Nunca vou me acostumar", iniciou o DJ.

Publicidade

"Por outro lado, tirei umas férias e pude entender como é a vida dos artistas gringos. Eles fazem turnê durante um tempo, uma temporada, depois ficam parados cuidando da família e de outros negócios. Na quarentena me dediquei muito a família, as redes sociais, me aperfeiçoei em programas de produções, cuidei dos negócios e fiz várias ações para o meu público, como as lives, remixes e por aí vai. Posso falar que me adaptei ao momento", analisou.

Agora, Dennis torce pela rápida chegada da vacina. "Espero que em 2021 toda a população seja vacinada para voltarmos a trabalhar, com todos em segurança".



Relatar erro