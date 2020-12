Pabllo Vittar, Luísa Sonza e Anitta Divulgação

Publicado 28/12/2020 12:30

Rio - Natal é tempo de chester, farofa, rabanada e, claro, música boa. E, na noite mais esperada do ano, as músicas nacionais tiveram bastante destaque no país. De acordo com levantamento da Deezer, a música mais tocada no Natal foi 'Modo Turbo', de Luísa Sonza com Anitta e Pabllo Vittar.

Na sequência, o sucesso da sofrência, 'Recairei', dos Barões da Pisadinha. Confira abaixo o restante da lista.

Top 5 Músicas Brasil:

1. Modo Turbo - Luísa Sonza com Anitta e Pabllo Vittar.

2. Recairei - Os Barões da Pisadinha

3. Meia Noite - Tarcísio do Acordeon

4. Basta você me ligar - Os Barões da Pisadinha

5. Amor ou Litrão - Menor Nico e Petter Ferraz