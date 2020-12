A atriz Larissa Manoela e seu namorado, Leo Cidade curtem fim de semana em Búzios Reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 13:08

Rio - Além do namoro, Larissa Manoela e Léo Cidade dividem o palco em 'Os últimos 5 anos', musical que via ser transmitido nesta segunda-feira, às 18h, via Sympla. Por R$ 60, os fãs do casal vão poder acompanhar a história de um amor que passa por mudanças com o tempo. Para Lari, o projeto é uma oportunidade de desafio para ela e Leo.

fotogaleria

Publicidade

"Desde o início da pandemia, eu e Léo conversamos bastante. E, em uma das várias conversas, decidimos realizar um trabalho que nos desafiasse como atores, mas também que pudesse ser um desafio para o casal.

Não poderíamos fazer algo com muitas pessoas no elenco em função de contaminação ou porque seria complicado reunir todos nesse momento. Então, lembrei de um musical da Broadway de apenas dois atores que poderíamos fazer: o musical 'Os últimos 5 anos', que já foi montado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, mas sem estar neste formato de streaming ou formato online. Muito menos abordando um formato novo em que o teatro precisa também se adaptar. Abandonando uma estética de distanciamento quando gravado, mas adotando agora uma dinâmica e uma linguagem intimista para atrair os jovens para as transmissões online. Precisamos renovar a audiência, precisamos trazer esse público que está conectado o dia todo na tela do celular para dentro do teatro. E acho que esse papel é meu, quando interajo diariamente com meu público. Que é exatamente o público jovem"