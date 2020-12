Thaila Ayala Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 14:35 | Atualizado 28/12/2020 14:36

Thaila Ayala usou as redes sociais para publicar uma foto na praia. De biquíni e blusa branca, a atriz aparece à beira do mar no registro.

"Meu lugar no mundo", escreveu na legenda. Nos comentários, os seguidores encheram a atriz de elogios. "Maravilhosa", escreveu um. "Uma deusa", elogiou o outro.