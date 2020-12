Por iG

Publicado 28/12/2020 15:06 | Atualizado 28/12/2020 15:07

A cantora britânica Jessie J revelou em suas redes sociais que foi diagnosticada com Síndrome de Ménière, que a deixou temporariamente sem a audição do ouvido direito e incapaz de andar normalmente. Por conta dos sintomas, a cantora foi internada na véspera de Natal.

fotogaleria

No Instagram, ela disse que a sensação era de estar "completamente surda do ouvido direito" e que "não conseguia andar em linha reta". "Quando canto alto, parece que alguém está tentando sair do meu ouvido. Estou assistindo a série Gambito da Rainha com o dedo na orelha. Vi o primeiro episódio quatro vezes porque tenho zero foco e parece que alguém ligou um secador de cabelo dentro do meu ouvido", contou.A Síndrome de Ménière afeta o ouvido interno, pondendo causar zumbido, perda auditiva e vertigem. Mas apesar do susto, ela tranquilizou os fãs. "Agora é a primeira vez que consigo cantar e aguentar. Poderia ser muito pior. Na véspera de Natal, eu estava no hospital e perguntei: 'O que está acontecendo?'. Mas recebi o remédio certo, então estou me sentindo muito melhor hoje", disse.