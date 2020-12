Luana Piovani Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 16:37 | Atualizado 28/12/2020 16:37

Luana Piovani publicou uma foto nas redes sociais tirada pelo seu novo namorado. O rapaz, que não teve a identidade revelada, fotografou a amada pelada em uma banheira e bebendo vinho.

"Seguimos com os clicks amorosos feitos pelo dono do meu coração. Cheers!", escreveu a atriz na legenda do clique em preto e branco.

