DJ Marlboro Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 17:48 | Atualizado 28/12/2020 17:49

DJ Marlboro compartilhou uma foto ao lado dos filhos nas redes sociais. O que chamou mais atenção, foram as cores dos cabelos das crianças. Samuel, Antônio, Felipe e Arthur, cada um deles tem os fios pintados de uma cor diferente.

Na legenda, o DJ brincou com a situação. "Preparados para virada! Vamos começar 2021 coloridos, alegres e com astral em potência máxima. Na próxima, eu também pinto o cabelo, pois só faltou eu (risos). Meus filhos mais lindos do mundo, Samuel, Antônio, Felipe e Arthur", escreveu.

