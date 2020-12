Larissa Manoela reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 18:19 | Atualizado 28/12/2020 18:20

Larissa Manoela teve seu nome envolvido em um golpe. A atriz teve os dados pessoais utilizados e aprovados para receber o auxílio emergencial dado pelo governo durante a pandemia.

O nome de Larissa aparece no site da Caixa Econômica Federal como aprovado e já com a quinta parcela creditada na poupança. De acordo com o "UOL", a assessoria da atriz afirma que ela não solicitou o benefício.