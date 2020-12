Zélia Duncan e Carlinhos Maia Reprodução

Por iG

Diante da repercussão motivada por uma festa de Natal para centenas de convidados em Penedo, Alagoas, a cantora e compositora Zélia Duncan usou o seu perfil no microblog para perguntar: "Eu preciso saber quem é esse Carlinhos Maia?".



Ela estava se referindo ao humorista e influenciador digital, que, em 2018, ganhou o título de brasileiro mais visto no Instagram Stories.



De forma bem-humorada, o músico, jornalista e ator Leo Jaime, tratou logo de atualizá-la: "É alguém influente e de um campo ideológico muito distante. Talvez valha a pena estudar os hábitos alimentares, onde vive, como se reproduz e quem contagia", comentou.



Já Teresa Cristina foi sucinta: "Não perca seu tempo valioso, Zélia!". No entanto, alguns seguidores fizeram questão de responder à dúvida da artista. "Não sei de quem se trata, mas tem foto com Luciano Huck", disse uma seguidora. enquanto outra tentou minimizar a situação. "Mas ele é do bem e não desamparou a mãe biológica, apesar de tê-lo abandonado. Além disso, ajuda os pobres e reforma as casas dos vizinhos", relatou.