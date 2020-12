Os irmãos youtubers Felipe Neto e Luccas Neto Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 15:41 | Atualizado 30/12/2020 15:43

Luccas Neto se pronunciou sobre as polêmicas envolvendo o irmão, Felipe Neto. Em alguns Stories, no Instagram, o Youtuber falou a respeito de brigas pela internet.

fotogaleria

Publicidade

"Tanta coisa errada acontecendo na rua, tanta violência. Quantos casos de violência tiveram agora no final do ano? É tanta coisa errada acontecendo no mundo. E as pessoas perdem o tempo discutindo e brigando com outras pessoas pela Internet, que é mundo de mentiras e não vai levar ninguém a lugar nenhum, além de alguns likes", afirmou.



Publicidade

Recentemente, Felipe discutiu com Carlinhos Maia por causa da festa organizada pelo humorista, o "Natal da Vila". Dias depois, Felipe foi visto jogando futebol com uns amigos. Pouco tempo depois de postar os primeiros Stories, Luccas citou Felipe. "Vou falar uma coisa meio óbvia, mas que algumas pessoas não sabem: eu sou eu e o meu irmão é o meu irmão. Tudo que eu falei nos meus Stories há algumas horas, também servem para o meu irmão. Serve para todo mundo na Internet".

"A minha opinião é que a gente precisa parar de ficar julgando, acusando e de ficar apontando o dedo para as pessoas pela Internet", complementou.