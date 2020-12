Luciano Huck posta foto com 2020 para cancelar o ano e diverte seguidores Reprodução

Por iG

Publicado 31/12/2020 08:36 | Atualizado 31/12/2020 08:45

O apresentador Luciano Huck (TV Globo) não aguenta mais o ano de 2020, que foi difícil para muitas pessoas , principalmente por causa da pandemia da Covid-19 . Ironizando, ele postou uma 'foto com o ano': "agora tá garantido, 2020 tá indo embora".

Sabendo que os internautas comentam nas redes sociais que ele dá azar a quem sai nas fotos ao lado dele, porque geralmente essas pessoas acabam sendo 'canceladas' (como foi o caso do ex-senador Aécio Neves, do PSDB, do jogador de futebol Robinho e do comediante Március Melhem ), Huck resolveu fazer publicação irônica, cancelando também o ano de 2020.