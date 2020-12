Bruna Marquezine, Rafa Kalimann e Manu Gavassi posam com os amigos reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 09:54 | Atualizado 31/12/2020 09:55

Em resposta a uma publicação em um perfil de fofoca no Instagram, Rafa Kalimann negou boatos de que ela e Bruna Marquezine não estão se dando bem.

fotogaleria

Publicidade

As duas estão em uma ilha particular em Angra dos Reis, com Manu Gavassi e Thelma, para passar o Ano Novo. Segundo publicações que circulam nas redes sociais, Rafa e Bruna não estariam se entendendo e a atriz estaria incomodada por a influencer filmar e postar tudo nas redes.

"Certeza que quando a Bruna se tranca no quarto para dormir, a primeira coisa que ela fala é 'por que chamou essa Rafa?'", diz uma das publicações do perfil. Ao que Rafa respondeu: "Se soubessem como está sendo incrível estar aqui, como todas nós estamos em uma vibe gostosa e em sintonia, está tão leve. Planejamos com tanto carinho tudo. Como temos liberdade pra falar uma com a outra caso algo nos incomode (coisa que nunca aconteceu), tem respeito e carinho de todas as partes. Tá exaustivo ver tanta maldade e perseguições baseadas em nada, em achismos, em distorções, em competições, em mentiras muitas vezes por likes.. sem credibilidade alguma".