Mariana Goldfarb faz declaração apaixonada a Cauã Reymond

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 10:30 | Atualizado 31/12/2020 10:31

Mariana Goldfarb fez uma declaração apaixonada a Cauã Reymond nesta quinta-feira. No Instagram, a apresentadora publicou uma foto abraçadinha com o marido, com quem trocou alianças em 2019.

"Meu amor. Eu amo você!", escreveu. Os seguidores elogiaram bastante os dois nos comentários. "Lindos!", escreveu uma. "Surra de beleza", brincou a outra.







