Por iG

Publicado 31/12/2020 14:23 | Atualizado 31/12/2020 14:39

Gracyanne Barbosa terminou o ano fazendo um ensaio fotográfico em meio a uma paisagem rochosa. Ela fez uma série de postagem em seu Instagram mostrando os bastidores, em que mostrou sua marmita para os seguidores e fez brincadeiras com seu marido, o cantor Belo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa - (@graoficial) “Fechando o ano com esse job mara”, escreveu Gracyanne na legenda de um dos vídeos que postou. Nele, ela veste um acessório de ouro no rosto e é vista posando mostrando o corpo para a câmera.

Nos stories, ela mostrou a marmita de ovo cozido para os seguidores e disse que não usava marmitas há um ano, já que não estava saindo de casa. “Eu trouxe outra marmita de ovo, duas de batata doce e um omelete”, diz.



Belo a acompanhou no trabalho e ela aproveitou para brincar com ele em diversos momentos. Em um ela insinua que ele tinha feito o número dois no meio do deserto. Em outro, ela mostra o cantor comendo um frango assado no capô do seu carro.