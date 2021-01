Bruna Marquezine Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 09:58 | Atualizado 02/01/2021 11:19

Rio - Bruna Marquezine resolveu brindar seus seguidores com fotos de sua virada de ano . Ao lado de Rafa, Thelminha e Manu - as três finalistas do ‘BBB 20’ - a atriz passa férias em uma ilha particular.

Nas imagens, Bruna mostra o look escolhido para a noite de réveillon: um vestido branco coladinho ao corpo e que deixava a barriga à mostra.

Publicidade

Pouco após a meia noite, Bruna e as amigas se entregaram ao mar, de roupa e tudo. Nas fotos, a atriz também posou com Marcello Henrique e André Nicolau.

Bruna ainda postou fotos do nascer do sol, o que parece que a festa entre as amigas durou até tarde.

Publicidade