Por O Dia

Publicado 02/01/2021 10:34

Rio - De férias com amigos em uma ilha particular, Bruna Marquezine tem brindado os seguidores com cliques sensuais . Mas, dessa vez, até ela se espantou com o resultado das fotos.Posando para o amigo fotógrafo André Nicolau, Bruna se surpreendeu com a própria sensualidade. “Eu só lembro que estávamos brincando e ironizando o fato de ‘sensualizar’ no chuveiro, mas parece que acabou prestando”, escreveu a atriz.