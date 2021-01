Ana Furtado Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 15:51 | Atualizado 02/01/2021 15:52

Ana Furtado aproveitou o sábado chuvoso para tomar o primeiro banho de chuva do ano.

fotogaleria

Publicidade

"Pra começar o ano lavando a alma! Me energiza, chuva!", escreveu na legenda do vídeo que publicou no Instagram.

No vídeo, Ana disse: "Não resisti. Estou aqui tomando um banho delicioso de chuva. Dia 2 de janeiro. Um banho para lavar a alma, para tirar tudo o que restou de 2020. Leva embora, chuva! Me energiza só com coisas boas, com muita saúde, luz e prosperidade. Lava a minha alma, amém!".



Publicidade