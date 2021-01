Diversão

Italianos planejam sabotar 'BBB 21' e brigam com brasileiros em rede social

Após perfil oficial do 'BBB' publicar que novidades serão divulgadas no próximo dia 8, italianos começaram a fazer ameaças aos fãs do programa

Publicado 02/01/2021 17:38 | Atualizado há 2 horas