Por iG

Publicado 05/01/2021 15:22

Rodrigo Constantino, que foi demitido após fazer um comentário polêmico sobre o caso de estupro de Mari Ferrer, foi recontratado pela rádio Jovem Pan nesta segunda-feira (04). Ele vai reestrear no programa 'Pingo nos Is', na próxima segunda.



Segundo informações do colunista Flávio Ricco, Constantino vai cobrir férias de Augusto Nunes e José Maria Trindade. Ele foi demitido em novembro do ano passado depois de questionar o abuso que Mari Ferrer teria sido vítima. Na ocasião, o colunista disse que não denunciaria os possíveis estupradores de sua filha dependendo das condições às quais ela se submeteu.



Após grande repercussão, a direção da rádio decidiu pelo desligamento do colunista. Além da Jovem Pan, o jornalista também foi demitido da Record, Rádio Guaíba e Correio do Povo graças ao seu pronunciamento. Na sequência, foi contratado pela RedeTV! para participar do programa 'Opinião no Ar'.