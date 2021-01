Meghan Markle Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 14:53

Samantha Markle, irmã da atriz Meghan Markle, promete expor os segredos do passado da duquesa em um livro que será lançado em 17 de janeiro nos Estados Unidos e Inglaterra. A sinopse foi divulgada pelo site da revista Marie Claire, prometendo compartilhar "a verdade sobre sua família". Samantha é fruto do primeiro casamento do pai de Maghan, Thomas. Ela, o pai e o irmão, Thomas Markle Jr., não foram convidados para o casamento de Meghan e Harry em maio de 2018.



"Em meio a uma tempestade de notícias falsas e ao caos da mídia, Samantha Markle compartilha a verdade sobre sua vida e sua família contra todas as probabilidades e ultimatos, enquanto um conto de fadas real despenca do pano de mesa. Às vezes, a verdade é realmente mais estranha do que a ficção", diz o texto.



Além da promessa, foi divulgado um breve texto sobre a introdução da autobiografia. “Nascida em Chicago na década de 1960 e criada no sul da Califórnia, Samantha Markle é autora, roteirista e conselheira, além de irmã da primeira duquesa americana moderna."



“Tendo lutado contra esclerose múltipla em uma cadeira de rodas durante a maior parte de sua vida adulta, ela não é estranha a desafios ou tenacidades. Com um roteiro em pré-produção e seu primeiro livro concluído, ela continua a rolar morro acima como uma 'roda rangente', inspirando outros e defendendo a verdade, apesar dos estereótipos e das 'notícias falsas'."



Os assessores de Meghan e Harry não se pronunciaram sobre o lançamento do livro.