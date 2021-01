Rodrigo Hilbert Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 14:55 | Atualizado 06/01/2021 15:06

Nesta quarta-feira, Rodrigo Hilbert aproveitou o sol para se bronzear. Nas redes sociais, o ator postou uma foto do momento e recebeu uma série de comentários divertidos sobre a fama de fazer tudo com as próprias mãos que ele tem.

"Vitaminando", escreveu Rodrigo na legenda da foto. Nos comentários, os seguidores brincaram: "Construiu um sol para você?", questionou uma. "O deck construído com a árvore que ele reutilizou, cortada, serrada, lixada, pintada e envernizada pelo mesmo. Esse homem faz tudo mesmo, Brasil!", brincou outra. "Provavelmente ele construiu o próprio sol!", comentou uma terceira.