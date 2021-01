Por O Dia

Publicado 06/01/2021 16:05 | Atualizado 06/01/2021 16:10

Rio - Marília Mendonça resolveu rebater alguns comentários de internautas que a acusaram de ter feito cirurgia para emagrecer. A cantora comentou sobre a abdominoplastia que fez para remover o excesso de pele que restou após passar pela reeducação alimentar, mas negou ter feito bariátrica.



"A galera começou a espalhar que eu tinha feito bariátrica. Nada contra quem fez. Inclusive, é uma luta muito grande. Eu tenho muitos amigos que fizeram e vivem uma luta constante a vida inteira. Não é uma coisa que você faz e pronto", disse. Marília também relembrou a abdominoplastia feita antes de engravidar, em junho de 2019. "Comecei a me incomodar com uma coisa que nunca tinha me incomodado quando eu estava mais gordinha. A pele da minha barriga caiu, ficou muita pele mesmo. Eu tinha bastante barriga. Foi aqui que procurei a cirurgiã, eu não tinha engravidado ainda. Ela fez sem amarrar o músculo. Nessa época acho que ela falou em dois quilos de pele após emagrecer esses 20 quilos. Fiz a abdominoplastia e coloquei o peito", explicou.

fotogaleria

A sertaneja disse que depois do nascimento do filho e a pandemia da covid-19, ela começou a ganhar peso novamente. Por isso, resolveu retomar a rotina de cuidado com a saúde e praticar exercícios, além de cuidar da alimentação. "Tive meus altos e baixos. Estava muito ansiosa para voltar para os palcos, mas fiz dois shows e começou [a pandemia]. Entre idas e vindas, desleixei total na quarentena. Comecei a levar a sério mesmo e resolvi há uns três meses. Agora que está funcionando o negócio", completou.Marília aproveitou para pedir respeito, ressaltando que tem o direito de fazer o que quiser com o próprio corpo. "No dia que eu fizer uma lipo, que eu for mexer em qualquer parte do meu corpo, que é meu corpo e eu mexo na hora que eu quiser, eu faço questão de vir falar para vocês. Principalmente se ficar bom, porque eu adoro indicar profissionais, pagando ou não pelo serviço."