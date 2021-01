Camilla de Lucas Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 06/01/2021 17:23 | Atualizado 06/01/2021 17:23

Rio - Camilla de Lucas, uma das influencers cotadas para o "BBB 21" , afastou os rumores de que estará no reality ao falar do Enem. Em publicação no Twitter, realizada na terça-feira (05), Camilla compartilhou fotos em que mostra que fará o Enem este ano, que começa dia 17 de janeiro.



"Espero que meu local de prova seja perto de casa, porque já fui jogada lá pra PQP uma vez. E outra, com covid nem era pra ter Enem. Começando por aí! A galerinha que ficou sem aula esse ano tá prejudicada", escreveu ela em seu perfil no Twitter.



"Quando fiz o Enem em 2011 era cartinha em casa. Hoje o treco tá todo tecnológico. Tô velha! Vocês querem fazer qual curso?", acrescentou a influencer na publicação.



A publicação afasta a possibilidade da participação da influencer, pois Boninho, diretor do programa, já afirmou que o elenco do "BBB 21" já está confinado no hotel. A edição está marcada para começar dia 25 de janeiro.



Além de Camilla, outros famosos estão sendo cotados para participar da 21ª edição do "Big Brother Brasil", como Flávia Pavanelli e Kéfera.