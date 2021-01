Por iG

Publicado 06/01/2021 17:41 | Atualizado 06/01/2021 17:55







Rio - Beth Goulart postou vídeo em homenagem a Nicette Bruno, que morreu no último mês em decorrência da covid-19."A mamãe era uma pessoa assim. Ela chegava e iluminava, iluminava todas as pessoas. Ela trazia alegria. Se alguém tinha algum problema, ela abria os braços e dava um afeto, dava uma coisa muito importante pra gente hoje, que é o cuidado. O cuidado é um estado de alerta, de atenção, com afeto. Com muito afeto. Quando você cuida de uma pessoa você dá o melhor de você praquela pessoa, você vai fazer um carinho", disse a atriz.