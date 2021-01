Graciele Lacerda Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 17:46 | Atualizado 06/01/2021 19:38



fotogaleria Em uma conversa com os seguidores, Graciele Lacerda enfatizou que não vive no luxo atualmente e que tem consciência sobre os valores e gastos.

A resposta se deu devido a uma pergunta de um fã. Nela, o seguidor perguntou como foi a adaptação da Graciele a uma vida de luxo após ter sido criada de uma maneira simples.

Publicidade

"Não foi difícil (a adaptação) porque eu não vivo no luxo. Apesar das condições serem diferentes hoje, sou muito pé no chão. Sei o valor das coisas. E mesmo tendo a opção de não trabalhar, escolhi ser independente financeiramente", explicou nos Stories do Instagram.

Graciele também falou que não vê problemas em fazer as tarefas de casa.