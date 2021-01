A internet já achou o primeiro meme do ano... E tá rendendo! Twitte/Reprodução

Por iG

Publicado 06/01/2021 18:50

Na tarde desta quarta-feira (06), o Twitter já encontrou o primeiro meme estrondoso do ano. O usuário Matheus Rodrigues divulgou um vídeo de uma reportagem que passou Folha de Londrina mostrando o museu de cera que foi feito em uma igreja, em Rolândia, no interior do Paraná.



Já temos o melhor vídeo de 2021 disparado pic.twitter.com/kJsf5qzmmT — Matheus Rodrigues (@matrodriguesadv) January 6, 2021

No museu, reproduções de personalidades como Ayrton Senna, Mahatma Ghandi, Martin Luther King Jr., Lady Di, entre outros, estão expostas no museu criado em 1995. A questão é que a falta de semelhança de algumas dessas esculturas ganharam tom humorístico para os internautas.



O Roberto Dinamite ficou perfeito. pic.twitter.com/BpIsiznreS — Elika Takimoto (@elikatakimoto) January 6, 2021

as curvas da boca o tamanho dos lábios pic.twitter.com/qETqL1ScSq — lucas (@fleabrega) January 6, 2021

carai alan cardeque to bem nao kk pic.twitter.com/dzsV7CqvYJ — lúcio araújo (@lucioaraujo_) January 6, 2021

