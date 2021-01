Os Simpsons Reprodução

Por iG

Publicado 06/01/2021 21:46

Um grupo de apoiadores de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, invadiu nesta quarta-feira (6) o Capitólio, sede do Congresso americano em Washington. No Twitter, muitos internautas dizem que, como já fez outras várias vezes, a série animada 'Os Simpsons' acertou em cheio, desta vez prevendo toda a destruição que está acontecendo no país.



Os manifestantes entraram à força no prédio após entrarem em confronto com a polícia no momento em que era confirmada a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. Na internet, o assunto está sendo bastante comentado e várias teorias estão surgindo. Uma delas, inclusive, é de que estaria para acontecer um Golpe de Estado nos EUA, como foi previsto pela série americana.



Trata-se do 'Treehouse of Horror XXXI', o quarto episódio da 32ª temporada da serie, exibido em 1º de novembro de 2020. O especial de Halloween abordou um cenário de apocalipse para 20 de janeiro de 2021, no dia da estreia do novo governo americano.



"Capitólio sendo invadido, Golpe de Estado rolando nos EUA e não passa nem sinal de wi-fi com medo dos Simpsons estarem certos", comentou um internauta. "Golpe de Estado nos Estados Unidos e eu só lembro dos Simpsons... Pelo amor de Deus, Simpsons! Parem!", pediu outra.



"Os EUA sofrendo uma tentativa de Golpe de Estado com a invasão ao Capitólio por apoiadores de Trump e só tenho uma coisa pra dizer: os Simpsons agora foram longe demais", escreveu uma terceira internauta. 'Os Simpsons' estão entre os assuntos mais comentados do Twitter por causa da coincidência apontada pelos telespectadores. Confira:



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Capitólio sendo invadido, golpe de estado rolando nós EUA e não passa nem sinal de wi-fi com medo dos Simpsons estarem certos. <a href="https://t.co/rVwk2GJJSK">pic.twitter.com/rVwk2GJJSK</a></p>— Ítalo (@brandao_italo) <a href="https://twitter.com/brandao_italo/status/1346919747242270722?ref_src=twsrc%5Etfw">January 6, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Os EUA sofrendo uma tentativa de Golpe de Estado com a invasão ao capitólio por apoiadores de Trump e só tenho uma coisa pra dizer os Simpsons agora foram longe demais. <a href="https://t.co/oMXp4jsGcr">pic.twitter.com/oMXp4jsGcr</a></p>— Jonathan Willian (@Jonathanwsg) <a href="https://twitter.com/Jonathanwsg/status/1346931395038478338?ref_src=twsrc%5Etfw">January 6, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Golpe de Estado nos Estados Unidos e eu só lembro dos Simpsons...<br>Pelamordedeus Simpsons!! Parem!! <a href="https://t.co/eaVW7Gs5Nj">pic.twitter.com/eaVW7Gs5Nj</a></p>— NatRomanoff (@Natalia57782304) <a href="https://twitter.com/Natalia57782304/status/1346921594485174272?ref_src=twsrc%5Etfw">January 6, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>