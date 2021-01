Genival está internado Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 09:03 | Atualizado 07/01/2021 09:06

Rio - O cantor de forró Genival Lacerda, de 89 anos, faleceu na manhã desta quinta-feira , após ficar internado por mais de um mês em hospital de Pernambuco devido a complicações provocadas pela Covid-19. Ao longo dos mais de 60 anos de carreira, proporcionou inúmeros sucessos para o cancioneiro nacional, em especial, para o forró, gênero que ajudou a popularizar e nacionalizar.

Sem dúvidas, o seu grande clássico veio em 1984 com a gravação da faixa "Severina Xique Xique", no disco "Troque as Pilhas, Não Só Mate o Velho" (EMI Records). No mesmo trabalho, se destacam também os sucessos "Mate O Véio, Mate" e "Quem Dera".

"O Jegue Milionário" e "Caldinho de Mocotó" são outras canções que mostram o amor do cantor pelas suas raízes e pelo nordeste brasileiro. Sempre alegre, o último trabalho do artista foi com o filho João Lacerda , em 2020, no disco "Pai & Filho"

Relembre grandes sucessos de Genival Lacerda:

Severina Xique Xique

Mate o Véio, Mate

Quem Dera

O Jegue Milionário

Caldinho de Mocotó