Nicette Bruno completaria 88 anos de idade nesta quinta-feira (7). A atriz morreu no dia 20 de novembro por conta de complicações causadas pela Covid-19 e a família dela fez homenagens nas redes sociais no dia em que ela faria aniversário. Paulo Goulart Filho, filho de Nicette com o ator Paulo Goulart, publicou uma foto da mãe e escreveu um pequeno texto para homenageá-la.



"Hoje minha mãe faria 88 anos. Sei que ela está lá em cima comemorando ao lado de meu pai com o coração tranquilo, sabendo que cumpriu muito bem sua missão aqui na terra. Parabéns, mãe. Te amo eternamente", Paulou Goulart escreveu na legenda do post.









Vanessa Goulart, neta de Nicette Bruno, também homenageou a artista no Instagram. Ela publicou uma foto com a atriz e outra de um bilhete que recebeu da avó. "Dia 07 sempre será de Nicette. Da sua alegria, da sua luz. O amor que você plantou continua germinando e gerando frutos.