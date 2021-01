Por O Dia

Publicado 07/01/2021 14:52 | Atualizado 07/01/2021 14:58

Ivete Sangalo compartilhou, nas redes sociais, um momento divertido das filhas, as gêmeas Helena e Marina, dançando a música "Rita", de Tierry.

fotogaleria

As duas meninas arrocham com o som, com até mãozinha na cabeça. "Arrochando! Eu e o papai babando", escreveu Ivete.