Por iG

Publicado 07/01/2021 15:45

Curupira, Boto-cor-de-rosa, saci-pererê e outras lendas do folclore brasileiro estarão na nova produção nacional da Netflix . O serviço de streaming divulgou nesta quinta-feira (7) o trailer da série "Cidade Invisível" que será estrelada por Marco Pigossi e Alessandra Negrini.



Na trama, Pigossi interpretará um policial ambiental que perde a esposa, personagem de Alessandra Negrini, em um misterioso incêndio. Ele também encontrará um boto-cor-de-rosa no Rio de Janeiro, então passará a viver entre a realidade e um mundo habitado por seres fantásticos.



A série é dirigida pelo brasileiro indicado ao Oscar Carlos Saldanha. O diretor é conhecido por seus trabalhos com as franquias "A Era do Gelo" e "Rio" e pela animação "O Touro Ferdinando". O elenco também contará com nomes como Julia Konrad, José Dumont, Jessica Córes, Fábio Lago, Wesley Guimarães, Manu Diegues, Victor Sparapane e Áurea Maranhão.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/GodwQKNXIYk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>