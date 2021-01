Tom Parker reprodução do instagram

Tom Parker, ex-integrante do The Wanted, compartilhou boas notícias com os seguidores. Pelo Instagram, o artista deu atualizações sobre o seu glioblastoma. Segundo o cantor, o câncer cerebral em estágio terminal reduziu significativamente.

"Redução significativa. Estas são as palavras que recebi hoje e não consigo parar de repeti-las continuamente", escreveu Tom.

"Fiz uma ressonância magnética na terça-feira e meus resultados hoje foram uma redução significativa do tumor e estou respondendo bem ao tratamento. Estou lutando todos os dias para encolher esse bastardo!"

O cantor está fazendo tratamento de radiação e quimioterapia, e agradece ao "maravilhoso" Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. "Todos vocês estão passando por um momento difícil, mas apreciamos o trabalho que estão fazendo na linha de frente".

