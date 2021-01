Grávida, Simone virou sensação no YouTube Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 19:09 | Atualizado 07/01/2021 19:10

Simone, da dupla com Simaria, compartilhou com os fãs, nesta quinta-feira, algumas mudanças pelas quais tem passado por causa da gravidez. A cantora está à espera de Zaya, sua filha com Kaká Diniz.

"Estou numa fase em que estou me sentindo inchadinha, com carinha de mamãe. Não estou querendo muito aparecer por aqui, não. Estou me sentindo feia. É o que tem para vocês, uma mamãe inchadinha e gravidinha", disse.