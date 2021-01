Mariana Rios reprodução do instagram

Por iG

Publicado 07/01/2021 19:32 | Atualizado 07/01/2021 19:32

"Até eu fiquei confusa agora. Jesus amado, viu!" Essas foram as palavras usadas pela atriz e cantora Mariana Rios para negar a informação de que estaria vivendo um romance com Luan Santana, uma semana após virar notícia como a possível nova namorada de Gusttavo Lima.

fotogaleria

Publicidade

Na publicação compartilhada pelo perfil de fofoca Futricam, do Instagram, a internauta Taíse Moreno destacou: "Uma hora com o Gusttavo, e outra com o Luan. Tenho certeza de que ela não está com ninguém e ainda rindo pra caramba".



Segundo Leo Dias, colunista do site Metrópoles, os rumores surgiram ainda em novembro, quando os dois estiveram no reality "O Próximo N° 1 VillaMix", que revelou a dupla José Augusto & Rafael para o mercado sertanejo e foi transmitido pelo Multishow e pelo canal do VillaMix no YouTube.

Depois desse encontro, eles voltaram a se ver em dezembro. Luan e Mariana foram para Trancoso, na Bahia, e ficaram hospedados na mesma pousada. Agora, resta-nos aguardar os desdobramentos.